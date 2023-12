La presidenza di Cop28 alza l’asticella per raggiungere un compromesso sulle fonti fossili

Leggi su linkiesta

(Di martedì 12 dicembre 2023) La Cop 28 di Dubai doveva concludersi la mattina di martedì 12 dicembre 2023, ma l’accordo su un testo finale non c’è ancora. Tuttavia, nella serata di oggi è circolata tra i negoziatori una nuova bozza non ufficiale del documento che stava bloccando l’intesa, quello del Global stocktake (Gst). Si tratta dell’inventario delle azioni e delle politiche introdotte fino ad oggi dagli Stati che dovrà costituire la base dei nuovi piani nazionali (Ndc) da presentare nel 2025, cioè a distanza di dieci anni dall’accordo di Parigi. La bozza è stata analizzata dall’associazione Italian climate network (Icn). Il testo, presumibilmente redatto dallaemiratina, ma non ancora presente sul sito del Unfccc, contiene modifiche sostanziali rispetto alla bozza dell’11 dicembre, rifiutata dai Paesi più ambiziosi riguardo il contrasto al cambiamento climatico, tra cui Unione ...