La popolazione dell’Abruzzo non è calata a causa dei vaccini anti-Covid

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il 2 ottobre 2023 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato il 28 settembre 2023 su Twitter. Lo stesso contenuto circola anche su Facebook e TikTok. Nel filmato si vede un uomo, identificato come «Frajese», che afferma che uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature avrebbe dimostrato come il vaccinocausi «sanguinamento» vaginale «inaspettato nelle donne in menopausa». Per l’uomo nel video, ciò significa che esiste un danno alla «fertilità» femminile. Al riguardo, sempre secondo l’uomo ripreso nel filmato, nel 2021 in Abruzzo ci sarebbe stato un calo delle nascite di un numero pari alla «metà dei nati rispetto agli anni precedenti». Si tratta di un contenuto presentato in maniera fuorviante, che veicola una serie di notizie prive di fondamento ...