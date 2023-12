La paura di vincere dell’Olimpia Milano

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il fatto che al 10 dicembre si sia già giocato il terzo derby d’Italia della stagione cestistica tra Olimpiae Virtus Bologna è significativo di quale sia la rivalità principe della pallacanestro italiana odierna. Dopo la prima vittoria della squadra di Luca Banchi – subentrato all’improvviso al partente Sergio Scariolo – ai danni quella di Ettore Messina in semifinale di Supercoppa Italiana, i bianconeri avevano servito il bis davanti ai propri tifosi nel confronto in Eurolega di metà novembre. Gli uomini, dunque, erano chiamati a una vittoria al Mediolanum Forum contro la nemesi bolognese, in una domenica senza troppe nuvole dopo settimane di tempesta: cinque sconfitte consecutive tra campionato (contro Pistoia e Sassari) e Europa (contro Zalgiris Kaunas, Bayern Monaco e Partizan Belgrado) avevano fatto addensare cattivi pensieri ...