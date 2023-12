La nuova campagna di Zara | vittima del “purché se ne parli” | lancia il sasso | ma nasconde la mano

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 12 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con unaavventura? L’indiscrezione Andy Warhol diceva che non esiste cattiva pubblicità. Una massima che oggi, nel mondo dei social, trova espressione nella religione del “se ne”. Se Esselunga, con l’ormai noto spot della pesca, aveva mostrato un lato costruttivo di tale filosofia in cui, dopo aver minato le granitiche sicurezze delle famiglia tradizionale, si era innescato un accesso dibattito – principalmente ideologico, ma edificante – sui social; il medesimo discorso non è possibile farlo per lapubblicitaria del colosso spagnolo del ...