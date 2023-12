La nonna campana | la wedding planner russa | il cooperante dei migranti Ecco chi c’è dietro l’acquisto di miliardi di crediti del superbonus

Leggi su open.online

(Di martedì 12 dicembre 2023) C’è laoriginaria di Quindici (77 anni). Ma anche il ventiduenne ancora iscritto ad Economia. C’è un piccolo imprenditore bulgaro residente a Bucarest. E il consulente di azienda che si è messo in proprio con le due figlie. C’è il dirigente piemontese dell’Associazione generale cooperative che gestisce una cooperativa di accoglienza di. E c’è pure una signorache organizza matrimoni in località turistiche italiane. Hanno tutti una passione in comune: il110%. Ognuno di loro è azionista di veicoli societari (Spv) che dalla scorsa primavera sono nati come i funghi in Italia per rilevare idi imposta dele dei bonus edilizi per cartolarizzarli. Fino ad oggi hanno già rilevato circa 15di euro con operazioni ...