La Marca | “Mazzocchi farebbe comodo al Napoli | su Osimhen ”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 12 dicembre 2023) Domenico La, avvocato esperto di diritto sportivo, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Pasqualeal caso del? “a gran parte delle squadre di Serie A, comprese quelle che ambiscono a traguardi importanti. Un giocatore fisico, duttile e che spesso trova la via del gol. Mi auguro che non vada a giocare in Grecia, essendo ambito anche dall’AEK Atene. È un calciatore che merita una grande opportunità e credo faccia anche al caso degli azzurri. Sarebbe anche una scelta che potrebbe consentire a Zanoli di trovare minutaggio altrove, considerato l’impiego con gli azzurri”. Che gara sarà quella contro il Braga? “I portoghesi non avranno nulla da perdere. Se torneranno a casa ...