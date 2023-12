La Juve omaggia Chiellini | il messaggio è da brividi

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’omaggio dellantus dedicato a Giorgio, ex difensore e capitano bianconero, per il ritiro dal calcio Lantus ha pubblicato un comunicato sul proprio sito per rendere omaggio a Giorgiodopo la decisione di ritirarsi dal calcio giocato. COMUNICATO – «Per la scuola pitagorica nata nella Magna Grecia più di due millenni fa, il numero 3 rappresentava la perfezione – l’unione tra il pari e il dispari, il triangolo che sta alla base di ogni figura geometrica. Un insieme di doti, di incastri che trovano la giusta collocazione nel tempo e nello spazio. Per i tifosi bianconeri, per 17 stagioni, il numero 3 è stato soltanto. Giocatore, uomo e capitano – tre prospettive dello stesso Giorgio, che oggi conclude la sua carriera da calciatore. Tre, come ...