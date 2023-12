La guerra di potere per i miliardi della F1 | cosa c’è indietro l’indagine sui coniugi Wolff

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) La stagione di Formula 1 è stata contrassegnata in pista dal dominio Verstappen-Red Bull tanto schiacciante quanto alla lunga soporifero? Nessun problema, perché nel Circus i colpi di scena continuano a non mancare. Basta uscire dall’area prettamente tecnica e sportiva delle monoposto per infilarsi in quella politica, dove ladi(e dei soldi) tra FIA e Formula One Group regala sorprese e polemiche in continuazione. Unasotterranea nascosta dietro i sorrisi di facciata e le false cordialità tra Mohammed Ben Sulayem e Stefano Domenicali, per i quali ogni occasione diventa valida per combattere una battaglia per interposta persona. Gli ultimi a finirci in mezzo sono stati iToto e Susie (Stoddart), rispettivamente Team PrincipalMercedes e CEO ...