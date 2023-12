La Fête des Lumières 2023 e le bellezze di Lione 

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Lione, conosciuta in francese come Lyon, è una delle città più affascinanti e culturalmente ricche della Francia. Situata nella regione della Auvergne-Rhône-Alpes, è la terza città più grande del Paese, dopo Parigi e Marsiglia. Lione è celebre per la sua storia ricca e diversificata, evidente nelle molteplici influenze architettoniche, culturali e gastronomiche. La città è stata designata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO grazie al suo centro storico, noto come Vieux-Lyon, che conserva magnifiche testimonianze dell'architettura rinascimentale e medievale. Uno degli aspetti più distintivi di Lione è la sua cucina raffinata e la tradizione gastronomica. È rinomata per essere la capitale gastronomica della Francia, con ristoranti stellati Michelin, bouchon (ristoranti tradizionali lionesi) e un'ampia varietà di piatti e specialità culinarie. La città è attraversata dal fiume Rodano e ...