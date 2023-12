La destra allarga le maglie al decretificio Meloni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 12 dicembre 2023) Incapaci di governare secondo le regole che esistono da ottant’anni dalle parti del governostanno pensando bene di inventarne di nuove perché il comandare da lontano sembri un sinonimo di amministrare. Nel mese di novembre è tornato prepotentemente d’attualità il tema del massiccio ricorso fatto dal governo allo strumento della questione di fiducia. FdI starebbe ragionando sul “disegno di legge a data fissa” che entra automaticamente in vigore se non viene approvato dal Parlamento entro i termini I voti di questo tipo che si sono tenuti in parlamento infatti sono stati ben 8, un nuovo record. Il ricorso alla fiducia è andato costantemente aumentando negli ultimi mesi, tanto che il governoha raggiunto anche il primo posto (a pari merito con l’esecutivo guidato da Mario Monti) se si considera la media dei voti di fiducia per mese. Di pari ...