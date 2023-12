“La controlla ovunque” | madre denuncia il fidanzato della figlia 16enne | il giudice li separa | braccialetto per entrambi

Leggi su tpi

(Di martedì 12 dicembre 2023) “L’ha costretta ad isolarsi dagli amici, la, pretende di aver mandati video e foto che dimostrino dov’è, spesso la obbliga a saltare la scuola”. È il racconto disperato fatto dalladi unasiciliana, da poco meno di un anno legata a un 21enne. “Miaè totalmente plagiata da lui, lei non lo capisce, ma io ho paura”, le paroleriportate da La Repubblica,donna, che hato ilchiedendo che sia portata in una comunità protetta. Il tribunale di Marsala ha preso una decisione destinata a far discutere, imponendo ilelettronico al 21enne con divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dalla giovane e e divieto di contattarla ...