Kvaratskhelia cerca una notte all’altezza del suo valore | non segna in Champions da 14 mesi

Leggi su napolipiu

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’attaccante del Napoli, Khvicha, recupera dall’influenza: è pronto per il grande match dicontro il Braga. Questa sera, il calciatore georgiano Khvichasarà a completa disposizione di Walter Mazzarri per la sfida cruciale diLeague contro il Braga. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport,è riuscito a superare una sindrome influenzale che lo ha tenuto a basso regime per un giorno, ma non gli ha impedito di allenarsi regolarmente con il gruppo in vista dell’importante partita. “Dopo un giorno di tensione e di lavoro a basso regime a causa di una sindrome influenzale che, però, ieri non gli ha impedito di allenarsi regolarmente insieme con il gruppo alla vigilia di una partita fondamentale per il futuro del ...