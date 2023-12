(Di martedì 12 dicembre 2023) Il 2023 è stato un anno ricco di emozioni per la royal family britannica. L’incoronazione di re Carlo III è stato uno degli eventi mediatici più seguiti: il favore del popolo nei confronti dei reali non era così alto da tempo. Mentre il principe Harry e Meghan Markle prendono sempre più le distanze da Buckingham Palace,Middleton accresce il suo consenso giorno dopo giorno. Quest’anno lei è diventata principessa del Galles e non ha sbagliato un colpo in fatto di presenza scenica e di look. C’era molta attesa per la cartolina didie famiglia: lo scatto ha fatto subito il giro del mondo… e adesso tutti discutono di un particolare inaspettato. Lain bianco e nero La cartolina diLa cartolina natalizia disi è rivelata essere, ...

News su Kate e William, nella foto di Natale manca… il dito di Louis

Sospetto Photoshop per William e Kate, nella cartolina di Natale 2023

Imbarazzo a Kensington Palace: la cartolina natalizia dirivela ritocchi sospetti Dove è finito il ditino di Louis E le gambe diLa foto scelta per gli auguri di Natale dei principi del Galles non convince. È stata ritoccata (...

William e Kate, foto di Natale ritoccata «Manca una gamba al principe e un dito al figlio». Tutti gli errori ilmessaggero.it

William e Kate, la cartolina di Natale in bianco e nero con i figli Vanity Fair Italia

Queen Maxima stuns in navy ensemble as she welcomes South Korea's President and First Lady to The Netherlands

Prince William and Kate Middleton also played a key role by greeting the President and the First Lady at their London hotel. The Prince and Princess of Wales travelled with Mr Yoon and Mrs Kim to a ...

Louis lobs clothes onto pile while helping pack boxes at baby bank

Sporting a white roll-neck jumper, Kate helps her three youngsters to put down their boxes ... to the Lionesses at the Euros last summer in a video recorded with Prince William, when she simply said: ...