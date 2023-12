Kate Cox | che rischia di morire perché le è vietato abortire | lascia il Texas

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 12 dicembre 2023)Cox, la donna alla quale è statodiin, ha deciso dire lo stato federato per interrompere la sua gravidanza altrove: a riportarlo è il Center for Reproductive Rights, che ha dato notizia della decisione della donna in un comunicato. Cox, 31 anni, vive a Dallas ed è già madre di due figli. Dopo aver scoperto la grave malformazione della quale il suo feto soffre, la trisomia 18 o sindrome di Edwards, condizione che mette in pericolo anche la sua stessa vita, la donna ha deciso di interrompere la gravidanza. Decisione negata, però, dalla Corte suprema dello Stato del, secondo la quale le sue condizioni non sarebbero abbastanza critiche. UPDATE: After a week of legal whiplash and threats of prosecution fromAttorney General ...