(Di martedì 12 dicembre 2023) Veronique Rabiot si riprende, a modo suo, la scena di calciomercato. Lei, mamma di uno dei centrocampisti più chiacchierati d'Europa quando in ballo c'è il suo futuro, capace di dettare i tempi e ...

News su Juve, tutti i nomi per il centrocampo: tentazione Koopmeiners

Juve, tutti i nomi per il centrocampo: tentazione Koopmeiners

Veronique Rabiot si riprende, a modo suo, la scena di calciomercato. Lei, mamma di uno dei centrocampisti più chiacchierati d'Europa quando in ballo c'è il suo futuro, capace di dettare i tempi e ...

Juve, tutti i nomi per il centrocampo: tentazione Koopmeiners Corriere dello Sport

Juve, a centrocampo prima Phillips e poi tutti gli altri: la situazione per Giuntoli e Manna CalcioMercato.it

Attacco feroce in diretta: “È un allenatore scarso”

Non solo per parlare del ‘suo’ Bologna, la grande rivelazione della Serie A di quest’anno. A ‘Tv Play’, Gigi Maifredi ha parlato anche della Juventus da lui allenata senza successo, lanciando una frec ...

GUARDIAMO IN CASA NOSTRA, ALTROVE SUCCEDE DI TUTTO

Vincere e sperare, ma forse non basta, la Juventus deve seguire le indicazioni di Massimiliano Allegri che forse ha capito tutto prima di tutti, la Juventus per lottare per lo scudetto ...