Juve Sudakov | Giuntoli anticipa le mosse | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Laè pronta ad intervenire sul mercato per rinforzarsi e per questosarebbe in procinto dire leperLaè pronta ad intervenire sul mercato per rinforzarsi e per questosarebbe in procinto dire leper. I bianconeri valutano l’occasione, sapendo però che convincere lo Shakhtar non sarà facile visto il contratto in scadenza nel 2026. Si proverà adrne l’acquisto a gennaio, così da tagliare fuori in un colpo solo tutta la concorrenza europea presente.