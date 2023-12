(Di martedì 12 dicembre 2023) Lantus sta lavorando alin entrata di gennaio alla ricerca di un super colpo a centrocampo. Per poter arrivare ad esempio a Teun...

Juve, due gioiellini in vendita per finanziare il mercato

E allora alla Continassa, riporta la Gazzetta , si sta ragionando sulla possibilità di sacrificaredei 3 gioiellini a disposizione già a gennaio per incassare e operare in entrata per il colpo ...

Due di Piccari - Inter e Juve: solo loro. Pavoletti e Muriel, dalla panchina si vince TUTTO mercato WEB

DAZN, ascolti quasi a 6,2 milioni nel 15° turno: vola Juventus-Napoli Calcio e Finanza

"Allegri come Napoleone", dall'Inghilterra arriva il paragone sorprendente

Il Daily Mail ha tracciato un ritratto dell'allenatore della Juventus secondo in campionato a due punti dall'Inter capolista ...

Chiellini lascia il calcio giocato: l'annuncio sui social

Una decisione, la sua, maturata al termine dell'ultimo campionato, con la vittoria del titolo in Mls sfumata in finale ...