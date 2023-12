Juve | caso Pogba | fissata la data per il processo per doping

Abate al posto di Pioli: 'Ibra è un suo grande amico' - Il Veggente

In Italia c'è dunque la Juventus, indi addio ad Allegri. L'attuale allenatore dellaavrebbe già confidato a qualcuno di voler lasciare anche con la vittoria dello Scudetto . Motta piace ...

Juve, caso Pogba: il 18 gennaio l'udienza davanti al Tribunale Nazionale Antidoping Sky Sport

Juve, caso Pogba: fissata la data del processo per doping Torinocronaca.it

Giuntoli: «Sento grandissima responsabilità. Torneremo grandi»

Cena di Natale in casa Juve nella serata di ieri. Questo l’intervento di Cristiano Giuntoli. GIUNTOLI – «Per me è un onore essere qui. La mia infanzia è stata un’infanzia da vero juventino e per me ...

Caso Pogba, fissata al 18 gennaio l'udienza al Tribunale Nazionale Antidoping

Il calciatore della Juventus si presenterà a Roma con l'obiettivo di ridurre la squalifica di quattro anni richiesta dalla Procura Antidopi ...