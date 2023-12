Jomi Salerno | due gare per chiudere il girone di andata | domani il recupero con Brixen

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDuee Cassano Magnago) in quattro giorni per la. Dopo le importantissime vittorie ottenute dinanzi al proprio pubblico sulle ostiche avversarie del Pontinia e dell’Erice, la squadra di Francesco Ancona è pronta a vivere la settimana più impegnativa deldi, con due trasferte in programma perla prima parte del campionato. Il prossimo sabato l’impegno sul campo del Cassano Magnago, ma prima c’è ildella gara valida per l’8° turno non disputato per gli impegni delle salernitane in EHF European Cup. Alle 19.30 di, mercoledì 13 dicembre, le salernitane scenderanno in campo al Palasport di Bressanone con un unico obiettivo: dare continuità di ...