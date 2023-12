James Wan sul futuro di Aquaman | Ci sono altre storie da raccontare | anche serie tv

Leggi su movieplayer

(Di martedì 12 dicembre 2023)Wan riflette suldidopo l'uscita del nuovo film DC, "e il Regno Perduto". Mancano ormai poche settimane all'uscita die il Regno Perduto, e per l'occasione ComicBook.com ha intervistato il registaWan riguardo aldel personaggio. Il regista non si è sbottonato eccessivamente, ma ha ammesso: "Abbiamo creato un mondo così vasto all'interno di un mondo più grande e la cosa bella è che è qualcosa di unico che riguarda i personaggi divive in un mondo che non viene davvero influenzato da tutti gli altri eventi." Wan ha poi aggiunto: "Si potrebberotanteda questo mondo e non devono per forza essere film. Potrebbero ...