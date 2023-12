Jacob Elordi racconta il provino disastroso per Euphoria | “Era l’ultimo”

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 12 dicembre 2023)è riuscito, in pochissimo tempo, a passare da attore sconosciuto a star assoluta del teen cultprodotta dalla HBO. Non tutti sanno, però, che stava per perdere il ruolo di Nates a causa di un. Appena entrato, infatti, ha iniziato a confondere completamente le sue battute rischiando di rovinare completamente le sorti di un’occasione importante. Fortunatamente per lui, però, il regista Sam Levinson deve aver compreso la situazione o aver intuito del potenziale in. Per questo motivo gli ha dato la possibilità di ricominciare e leggere con lui la parte due volte. Una distrazione che, come ha spiegato l’attore in un’intervista a GQ Uk è stata causata dalle condizioni non ottimali della sua quotidianità. In quel periodo, ...