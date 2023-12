Italiani sempre più poveri | ma non rinunciano alle vacanze

Leggi su panorama

(Di martedì 12 dicembre 2023) Milioni di persone sotto la soglia di povertà, costi dei biglietti aerei con aumenti oltre il mille per cento, ma poi durante il ponte di Sant’Ambrogio si sono mossi cinque milioni e mezzo di, lasciando città come Milano all’invasione – sia chiaro, più che gradita – dei turisti. E quei cinque milioni non sono partiti per andare dietro l’angolo: Emirati arabi, capitali europee, Stati Uniti sono state le mete più gettonate. Ovvero piangiamo miseria ma non rinunciamo. Due i casi: o chi calcola le statistiche sbaglia il campione da intervistare, oppure le cose stanno diversamente. O, ancora, più probabilmente, il Paese è davvero spaccato in due, non soltanto tra nord e sud, quanto tra chi ha ancora una capacità di spesa e chi no. A cominciare dai soldi necessari per acquistare i biglietti aerei. Vero è, e la stampa ...