Italia e Via della Seta Gli applausi dell’Atlantic Council e non solo per la scelta di Meloni

(Di martedì 12 dicembre 2023) “Quo vadis Bri?”, si chiede riflettendo riguardo alla Belt and Road Initiative cinese, e alla decisionena di uscirne, Valbona Zeneli. Zeneli riflette dal New Atlanticist, blog collettivo sul sitoda cui passa il pensiero sulle dinamiche, appunto, del nuovo atlantismo. “Il coraggio di Giorgiadi agire mettendo in discussione la correttezza di un accordo con il Partito Comunista Cinese, i cui valori fondamentali sono in diretto contrasto con l’Ue e con la Comunità transatlantica, potrebbe alla fine rivelarsi il precedente da seguire per altri leader”, scrive l’analista in forza allo Europe Center del think tank americano. “La Bri deve essere intesa come uno strumento economico, di politica estera e di proiezione del potere del Partito Comunista Cinese (Ccp) ed è centrale per le ...