Italia di ieri e di oggi | una breve indagine su Patria e Nazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il vocabolario dell'Enciclopedia Treccani definisce il sostantivocome «il territorio abitato da un popolo e al quale ciascuno dei suoi componenti sente di appartenere per nascita, lingua, cultura, storia e tradizioni». L'origine della parola è latina e rimanda a patrius «paterno» ma nell'accezione latina la parolasottintende anche terra. Cicerone già la definisce come un insieme di istituzioni, tradizioni, sentimenti, ideali. L'Encyclopédie francese indica lacome pays des pères, la terra dei padri, che per i tedeschi è Vaterland ou Heimat, anche se, quest'ultima parola tedesca, non sarebbe correttamente traducibile conperché indicherebbe un ambito più ristretto, legato al luogo dell'infanzia e alla lingua degli affetti. Petrarca, fra i primi nella letteratura nazionale, identificherà la ...