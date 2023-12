Io le droghe le ho viste tutte Ma come questa Paolo Crepet choc da Porro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) "Mangia la carne", il Fentanyl, e rende i tossicodipendenti degli automi. Peggio, degli zombie. A Quarta repubblica su Rete 4 si parla della nuova droga artificiale che sta dilagando tra i giovani in America e che presto potrebbe sbarcare in Europa. "Dagli anni dell'eroina ho visto di tutto - spiega lo psichiatra-. L'eroina è stata smantellata non dalla politica ma dall'Aids, dalla pericolosità dell'ago. Ai tempi dentro l'eroina c'era il talco, la calce dei muri... Loanafilattico per cui si moriva era dovuto a questo". "La cocaina è stata intesauna droga dello svago e mai così mortale.(il fentanyl, ndr) lo è veramente, con una differenza: il fentanyl dura poco, dà unomolto breve mentre gli altri oppiacei hanno una latenza più lunga. ...