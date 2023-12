(Di martedì 12 dicembre 2023) “Ildidescrive un viaggio non virtuale, ma reale nel clan dei casalesi, attraverso il ricordo di alcuni episodi storici e la narrazione di spaccati di vita camorrista e di resistenza civile, a volte eroica” (Federico Cafiero De Raho,vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie ed ex Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo). Un potente racconto di coraggio e denuncia, scritto da unadi, costretta a vivere sotto scorta dal 2017, per aver combattuto una delle più sanguinarie famiglie camorristiche, attraverso le sue inchieste. “Io edi unadiche hala”, il ...

'Io e Sandokan', Marilena Natale presenta il suo libro a Casal di Principe

... costretta a vivere da anni sotto scorta, ricostruisce dall'inizio ladello spietato boss del clan dei Casalesi Francesco Schiavone , detto "" , della sua famiglia di camorristi e ...

“Io e Sandokan. Storia di una cronista di strada che ha sfidato la tigre”: il primo libro di Marilena Natale - Ildenaro.it Il Denaro

‘Io e Sandokan’, la cronista Marilena Natale presenta il suo libro a Casale Edizione Caserta

“Io e Sandokan. Storia di una cronista di strada che ha sfidato la tigre”: il primo libro di Marilena Natale

“Io e Sandokan. Storia di una cronista di strada che ha sfidato la tigre”, il primo libro di Marilena Natale, in uscita, giovedì 14 dicembre, in tutte le librerie e on line per nella nuova collana “Al ...

“Io e Sandokan”: Marilena Natale, la cronista coraggiosa, presenta il suo libro a Casal di Principe

La donna, nel suo racconto, ricostruisce dall’inizio la storia del clan dei Casalesi, Francesco Schiavone, detto “Sandokan”, della sua famiglia di camorristi e delle inchieste condotte sul campo in ...