(Di martedì 12 dicembre 2023), nata nel cuore dell'Agro aversano, per anni è stata penna della 'Gazzetta di Caserta' e reporter per la tv regionale Più News. Si definisce unadi, una voce per ...

"Io e Sandokan. Storia di una cronista di strada che ha sfidato la tigre": il primo libro di Marilena Natale

"Io edi una cronista di strada che ha sfidato la tigre", il primo libro di Marilena Natale, in uscita, giovedì 14 dicembre, in tutte le librerie e on line per nella nuova collana "...

“Io e Sandokan. Storia di una cronista di strada che ha sfidato la tigre”: il primo libro di Marilena Natale - Ildenaro.it Il Denaro

‘Io e Sandokan’, la cronista Marilena Natale presenta il suo libro a Casale Edizione Caserta

“Io e Sandokan. Storia di una cronista di strada che ha sfidato la tigre”: il primo libro di Marilena Natale

“Io e Sandokan. Storia di una cronista di strada che ha sfidato la tigre”, il primo libro di Marilena Natale, in uscita, giovedì 14 dicembre, in tutte le librerie e on line per nella nuova collana “Al ...

“Io e Sandokan”: Marilena Natale, la cronista coraggiosa, presenta il suo libro a Casal di Principe

La donna, nel suo racconto, ricostruisce dall’inizio la storia del clan dei Casalesi, Francesco Schiavone, detto “Sandokan”, della sua famiglia di camorristi e delle inchieste condotte sul campo in ...