Invadere l’Ucraina per vendicare gli aztechi

(Di martedì 12 dicembre 2023) Sergei Lavrov sostiene che l’avanzata russa in Ucraina stia per porre fine a cinquecento anni di egemonia dell’Occidente sul mondo intero. Sulla fine direi che ci sono pochi dubbi, ma è l’inizio che mi preoccupa; per questo sono andato a vedere nel grande almanacco del mondo cosa accadeva mezzo millennio fa, nel 1523 e dintorni, per capire a cosa si riferisca l’oscura allusione di Lavrov. Dubito che abbia in mente la rivolta dei cavalieri nella Germania neo-luterana contro l’imperatore Carlo V d’Asburgo: sarebbe un punto quanto meno singolare per dare avvio all’egemonia dell’Occidente sul mondo intero. Penso anche che non c’entri gran che la battaglia di Pavia, che vide gli spagnoli prevalere sui francesi per il dominio sul ducato di Milano. Cosa allora? L’assegnazione a Enrico VIII Tudor del titolo di defensor fidei? La fondazione dell’ordine dei teatini da parte del futuro Paolo ...