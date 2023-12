(Di martedì 12 dicembre 2023) Si gioca l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League e la sfida trapromette emozioni. Le due squadre sono già qualificate agli ottavi di finale, ma in palio c’è il primo posto e probabilmente un sorteggio più agevole. I nerazzurri sono reduci dallo scoppiettante 3-3 contro il Benfica, gli spagnoli dallo 0-0 casalingo contro il Salisburgo.(3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Stabile, Bisseck, Stankovic, Bastoni, Asllani, Klaassen, Barella, Martinez, Arnautovic....

News su Inter-Real Sociedad: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

Acerbi: 'Questa maglia rende orgogliosi e spinge a dare di più. Vi svelo il segreto dell'Inter...'

Commenta per primo Francesco Acerbi è il protagonista del Matchday Programme che presenta la sfida di Champions League di questa sera e che vedrà l'affrontare laSociedad con l'obbligo di vincere per centrare il primo posto. PASSIONE - ' L'è passione, unicità, è qualcosa che ti rende orgoglioso : indossare questa maglia ti spinge ...

Inter, perché è importante finire primi nel girone: in palio non solo ottavi senza big La Gazzetta dello Sport

Inter-Real Sociedad: quando e dove vederla, probabili formazioni e cosa cambia per i sorteggi il primo o il se ilmessaggero.it

Calcio: Messi e CR7 nuova sfida, il 1 febbraio amichevole a Riad

L'Inter Miami, club in cui gioca Lionel Messi ... quando l'argentino giocava nel Barcellona e il portoghese nel Real Madrid.

Inter prima o seconda nel girone di Champions se… cosa succede a pari punti con la Real Sociedad

L’Inter è già qualificata per il sorteggio degli ottavi di Champions, in bilico c’è ancora la posizione in classifica ...