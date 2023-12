(Di martedì 12 dicembre 2023) Non è da dentro o fuori, maè comunque una sfida decisiva. L'ultimo match del gruppo D dei gironi della...

News su Inter-Real Sociedad: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Inter, una vittoria "Real" con il turnover d'Europa per evitare i mostri

C'è una bella differenza fra vincere il girone e arrivare secondi. Se l'stasera batte laSociedad, va al sorteggio degli ottavi già sicura di scansareMadrid, Bayern Monaco, City, Arsenal e Barcellona, probabilmente l'Atletico di Simeone. La mina vagante ...

Inter-Real Sociedad, Champions League: tv in chiaro, formazioni, pronostici Il Veggente

Le probabili formazioni di Inter-Real Sociedad: Inzaghi pensa a quattro novità TUTTO mercato WEB

Inter-Real Sociedad: Amazon Prime, Sky, Now o Canale 5 Dove vederla in tv e in streaming

L'Inter per conquistare il primo posto nel girone deve vincere, spagnoli primi con il pareggio o la vittoria. Dirigerà il match lo svizzero Scharer ...

