Inter-Real Sociedad in tv | canale | orario e streaming Champions League 2023 2024

(Di martedì 12 dicembre 2023) Alle 21:00 di martedì 12 dicembre l’sfiderà laa San Siro nel match che manderà in archivio il girone D di. Le due squadre sono già qualificate agli ottavi e si sfidano con in palio il primo posto del girone, che sulla carta potrebbe garantire un sorteggio più abbordabile a Nyon. L’ha bisogno di vincere per guadagnare lo status di testa di serie. In questo momento è infatti laad avere la prima posizione, in virtù della miglior differenza reti complessiva: i baschi sono a +5 (7 fatti, 2 subiti), mentre l’è a +3 (8 fatti, 5 subiti). Due risultati su tre per gli spagnoli, ma l’può giocarsi la carta San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky ...

I quattro cambi di Simone Inzaghi per la sfida di domani contro la Real Sociedad. Anche Sky conferma le indicazioni raccolte in giornata da FCIN1908.it per la partita di Champions League dell'Inter.

Primo posto in campionato e adesso nel girone di Champions. Simone Inzaghi vuole cavalcare l'onda emotiva del 4-0 all'Udinese per superare l'ostacolo Real Sociedad, che in virtù di una miglior differe