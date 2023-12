Inter Real Sociedad Diretta 0-0 | doppia occasione nerazzurra

Sadiq: 'Un sogno tornare a San Siro, alla Real Sociedad una famiglia'

Commenta per primo Umar Sadiq, attaccante dellaSociedad, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro l'. Queste le sue parole: 'Per me tornare a giocare in Italia è sempre un piacere, sono cresciuto qui e adesso torno a San Siro, è un ...

LIVE Inter-Real Sociedad 0-0: occasione dei nerazzurri, gli spagnoli si salvano La Gazzetta dello Sport

Inter Real Sociedad Diretta 0-0, Mkhitaryan di testa: alto Corriere della Sera

Lazio, Acerbi ti ha dimenticato: «Indossare la maglia dell’Inter è un onore ti spinge a dare sempre il massimo»

Acerbi, l’ex difensore biancoceleste prima della gara con la Real Sociedad esprime parole di elogio nei confronti dell’Inter Intervenuto nel match program di Inter-Real Sociedad, Acerbi elogia con ...

Marotta svela i tempi del rinnovo di Lautaro: "Ecco quando firmerà"

Il dirigente nerazzurro sull'argomento più caldo in casa interista, ovvero il prolungamento del capitano argentino ...