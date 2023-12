(Di martedì 12 dicembre 2023) L 'di Simone Inzaghi ha già staccato in anticipo il pass per gli ottavi di finali dianche se i nerazzurri hanno ancora un altro obiettivo da raggiungere: quello di chiudere la ...

News su Inter prima del girone di Champions League se...: tutte le combinazioni

Messi vs Ronaldo, la sfida tra Inter Miami e Al Nassr

...non con le maglie di squadre europee ma una match dal sapore esotico Messi contro Ronaldo si vedrà per lavolta non con le maglie di squadre europee ma una match dal sapore esotico. L'...

Pronostico Inter-Real Sociedad, chi arriva prima del girone La Gazzetta dello Sport

Prima CdS - L’Inter per il primato sfida la Real Sociedad: tocca a Sanchez Fcinternews.it

Preview Inter-Real Sociedad - Obiettivo 1° posto, ma Inzaghi cambia ancora

Ultimo atto del Gruppo D di Champions League: al Meazza va in scena Inter-Real Sociedad, scontro diretto tra le due squadre che si contendono il primo posto. Baschi avanti per la differenza reti ...

Prime pagine: "Sei bella Inter"; "Un rullo"

La prima pagina di " Tuttosport " è dedicata a Federico Gatti, decisivo venerdì sera con il suo gol contro il Napoli. Nel taglio alto focus sull' Inter, che ha battuto per 4-0 l' Udinese. Nel taglio ...