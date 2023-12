Inter agli ottavi di finale di Champions League | tutte le possibili avversarie

Leggi su sportface

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’, come è noto, si è qualificata per glididi2023/2024 e si presenterà al sorteggio di venerdì 15 dicembre in seconda fascia, avendo chiuso al secondo posto il girone in virtù della mancata vittoria contro la Real Sociedad: di seguito ecco le. I nerazzurri non sono pertanto tra le teste di serie e così al sorteggio dovranno fare i conti con tantissime big pericolose, dal Bayern al City, passando per il Real Madrid. Due paletti: i nerazzurri non potranno affrontare squadre italiane e non potranno sfidare la stessa Real Sociedad già incontrata nel girone. Di seguito ecco leUna ...