Insigne | «Futuro? Sto bene a Toronto e finirà lì il mio contratto»

(Di martedì 12 dicembre 2023) Lorenzo, attaccante del, ha parlato a Napoli a margine di un premio dal Coni per la vittoria di Euro2020 Lorenzo, attaccante del, ha parlato a Napoli a margine di un premio dal Coni per la vittoria di Euro2020. PAROLE – «Il Napoli giocherà una grande partita e raggiungerà la qualificazione perché lo meritiamo. Mio? Stolì il mio. Momento no di Kvara? Dispiace, perché ci sono passato anche io. Deve restare tranquillo e lo devono lasciare tranquillo. Lui è la punta di diamante del Napoli. È un giocatore che ha tanta qualità, bisogna stargli vicino. I tifosi sanno come comportarsi e lo aiuteranno».

