News su 'Ingiusti gli attacchi sulle scuole'. In dieci anni spesi oltre 6 milioni

'Ingiusti gli attacchi sulle scuole'. In dieci anni spesi oltre 6 milioni

Il sindaco Capecchi e l'assessore Varallo fanno il punto dei lavori agli edifici e replicano alle ...

"Ingiusti gli attacchi sulle scuole". In dieci anni spesi oltre 6 milioni - "Ingiusti gli attacchi sulle scuole". In dieci anni ... LA NAZIONE

Divieti per la peste suina, i tartufai in rivolta: «Ingiusti gli ostacoli alla raccolta» La Provincia Pavese

"Ingiusti gli attacchi sulle scuole". In dieci anni spesi oltre 6 milioni

Dieci edifici scolastici. Oltre 6 milioni di euro in dieci anni. Il sindaco Giovanni Capecchi e l’assessore Alessandro Varallo hanno fatto il punto della situazione sui plessi scolastici di Montopoli ...

La gara per le spiaggia della Playa: abuso d’ufficio, una condanna

Per questo l’ingegnere Salvatore Raciti, 67 anni, è stato condannato in primo grado a 1 anno e 3 mesi, con pena sospesa e non menzione. Raciti, funzionario del Libero consorzio di Catania, l’ex ...