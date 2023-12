Incinta | perde il bambino per un incidente stradale | la disperazione della giovane

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 12 dicembre 2023) Un violentissimo scontro frontale tra due auto è accaduto nel pomeriggio di sabato 9 dicembre, poco dopo le 16:00, lungo la strada statale 237 del Caffaro nel comune di Comano Terme in via Cesare Battisti. Un uomo di 75 anni a causa di un malore ha perso il controllosua auto invadendo la corsia opposta finendo contro una vettura che proveniva dal senso opposto. A bordo di quest’ultima una famiglia con una ragazza. La ragazza di 19 anniha perso ilSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lomaso, Tione e Bleggio Inferiore, insieme al personale medico che ha portato la ragazza all’ospedale Santa Chiara; nello stesso ospedale è ricoverato in gravi condizioni il 75enne. Le condizioniragazza non erano preoccupanti, così le attenzioni dei sanitari si ...