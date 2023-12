Incidente sul lavoro a Cassino | precipita nel vano ascensore | morto operaio di 58 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tragedia a. Un 58ennea seguito di unsul. L’uomo sarebbeto nel. Una caduta rovinosa a seguito della quale sembra che il 58enne abbia battuto con violenza la testa. Nonostante i soccorritori siano accorsi velocemente per l’non c’è stato nulla da fare. Sul posto Carabinieri e Asl Carabinieri e ispettori dell’Asl intervenuti stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’. Sul posto è accorso anche il magistrato della vicina Procura della Repubblica, che sta coordinando le indagini. Dai primi riscontri investigativi sembra che il 58enne siato per diversi metri e siasul ...