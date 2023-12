Incendio ‘Venere degli Stracci’ | Sgarbi | “Sentenza assurda”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Tra le anomalie della giustizia appare clamorosa ladi condanna per il disgraziato che ha dato fuoco a una replica della. È inaccettabile che la condanna a 4 anni di reclusione per Simone Isaia discenda dal falso assunto e dalla presunzione estetica della giudice Linda Comella che, contro l’evidenza, giudica una copia, con il carattere di una istallazione temporanea propria di una scenografia teatrale, ‘opera d’arte di livello assoluto'”. Così il sottosegretario alla Cultura Vittoriocommenta la condanna a 4 anni di Simone Isaia, il senzatetto 32enne che lo scorso 12 luglio incendiò una copia dell’installazione artistica “Venerestracci” di Michelangelo Pistoletto esposta in piazza Municipio, nel centro di ...