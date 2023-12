Incendio ospedale Tivoli | eseguite autopsie Questura | “Al momento no indagati”

Leggi su italiasera

(Di martedì 12 dicembre 2023) (Adnkronos) – Sono statelesui tre pazienti deceduti nell’divampato all’di. Lo comunica in una nota la, aggiungendo che ”per avere seri elementi sulle cause del decesso occorre del tempo e vi sarà il massimo riserbo, sicché possono essere smentite tutte le ricostruzioni (anche fantasiose) offerte, prive di qualunque supporto informativo in possesso della Procura e dei medici incaricati”. Lacomunica anche che “la polizia giudiziaria delegata sta continuando a svolgere tempestive e continue indagini (ascolto di persone informate sui fatti, acquisizione di documentazione, sequestri etc.)” e al“non vi sono elementi per iscrivere persone come indagate per i citati reati”. ”E’ appena ...