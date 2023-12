Incendio ospedale di Tivoli | le autopsie | un morto per le esalazioni di fumo | due per malore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 dicembre 2023)all’di, si continua a indagare. Quanto successo al San Giovanni Evangelista ha causato anche qualche vittima. 3 vittime accertate, per motivi diversi. Continua l’indagine in merito all’divampato nella notte fra l’8 e il 9 dicembre scorso all’di. Il San Giovanni Evangelista è sempre stato un punto di riferimento che ora brucia così come l’impazienza di capire davvero cosa sia successo quella notte e soprattutto come. Intanto la Procura apre un’inchiesta percolposo. Ancora tutto contro ignoti, ma si cerca di capire e rimettere insieme i pezzi. Mentre Rocca, il Presidente della Regione, stanzia 200 milioni per la costruzione di una nuova struttura a 6 Km dal disastro, i pazienti presenti in quel che resta del ...