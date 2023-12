In Campidoglio c’è “Rispetto e Amore” per chi tutela gli animali

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dicembre 2023- ll 19 Dicembre 2023 alle or 15,30 presso la Sala della Protomoteca insi svolgerà un evento dedicato a chi si occupa dire i diritti degli. L’evento è dedicato all’attrice Aichè Nanà che tutta la vita si è prodigata per i randagi e ha lottato per i diritti degli. Con il Patrocinio di Roma Capitale, del Consiglio Regionale del Lazio, della città di Tarquinia, dell’Archivio Storico del Cinema Italiano, di Spazio Teatro 80 e dell’Università Agraria, l’associazione Decanter presenta ”” con la Direzione Artistica e conduzione del soprano attrice Sara Pastore e con la Madrina Alda D’Eusanio. Il programma dell’evento L’ apertura è affidata all’ On. Yuri Trombetti, presidente commissione Patrimonio Roma Capitale ...