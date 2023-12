In 6 in auto con droga e un coltello | denuncia e ritiro di patente

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella notte di sabato 9 dicembre u.s., una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel corso dei servizi di prevenzione, ha fermato un’vettura con a bordo 6 giovani, tra cui due minori, trovati in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente tipo hashish e di una serramanico con lama di 10 cm. Al giovane trovato in possesso di sostanze stupefacenti e alla guida dell’veicolo, è stata ritirata la. Il possessore delè statoto all’A.G. per possesso illegale dello stesso. Il minore trovato in possesso dele deferito all’A.G. è attualmente soggetto a indagine preliminare per cui deve essere considerato innocente fino a sentenza passata in giudicato. L'articolo ...