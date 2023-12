Imu 2023 | scadenza saldo in arrivo | chi è esente

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 12 dicembre 2023) Secondo appuntamento per l'imposta sugli immobili, la novità sulle case occupate Entro il 18 dicembre i contribuenti dovranno pagare ilImu. In proposito, si fa prche l’imposta non va versata per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 614, secondo