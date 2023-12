Il video di Matteo Mariotti | 20 anni | dopo che uno squalo gli ha staccato la gamba

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 12 dicembre 2023) Stava nuotando nel nord-ovest dell’Australia quando unolo ha attaccato: è successo a un ragazzo emiliano di nome, di 20, che è riuscito ad immortalare in unla sua nuotata verso rivache l’animale gli avevauna. “Questol’ho fatto partire pochi istantil’ultimo morso, volevo dirvi addio, non avrei mai pensato di sopravvivere a quel mostro”, dice nel post Instagram. “Ho perso tanto sangue e la, non so se me la taglieranno tutta o se resterà a metà ma non importa ormai. Voi chi lo segue sui social siete i miei eroi, mi state dando la forza di andare avanti con i vostri messaggi e le vostre chiamate, il mio unico sogno è quello di ...