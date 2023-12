Il team italiano MousquetAIRe vince a Parigi l’hackathon DefInSpace

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ilha vinto a2023,internazionale dedicato alla difesa spaziale, organizzato dal Comando Spaziale Militare Francese. Il successosi completa con l’affermazione, al secondo posto deigeneralisti, di Air Force Academy-Accademia Aeronautica di Pozzuoli. “Siamo orgogliosi di questa brillante affermazione dei nostri giovani – dice il prof. Luigi Carrino, presidente del DAC-Distretto Aerospaziale della Campania, che ha curato la tappa italiana di2023 – perché evidenzia sia le loro competenze e l’entusiasmo nella ricerca del nostro settore, sia il giusto ruolo che questi giovani possono avere in ambito internazionale”.ed EPIC (il ...

