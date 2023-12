Il suicidio della moglie si rivela femminicidio | incastrato dal disegno della figlia

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 12 dicembre 2023) Sharmin Sultana è morta a 32 anni dopo essere volata dalla finestra di casa sua nel quartiere Sestri Ponente di Genova, lo scorso 7 marzo 2023. Gli inquirenti hanno definito inizialmente il fatto come uno strano. Strano perché la donna non ha dato segni di cedimento, né ha lasciato un biglietto. E poi perché ha compiuto il gesto la mattina presto, quando il marito, Ahmed Mustak di 44 anni, ladi 8 anni e l’ultimogenito di 6. Le indagini hanno portato questa mattina all’arresto del marito. A incastrarlo diverse testimonianze e ildi 8 anni. Leggi anche: “Devi fare la fine di Giulia”, Daspo per un papà che ha insultato l’arbitra di basket Il tribunale di GenovaIlche incastra il marito di Sharim Sharim Sultana era nata ...