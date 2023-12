(Di martedì 12 dicembre 2023) Con la Roma in nove uomini, José Mourinho ha fatto portare una Ruicon le indicazioni per gli ultimi minuti:c'era ...

News su Il solito Mou: ecco cosa c'era nel bigliettino per Rui Patricio

Il solito Mou: ecco cosa c'era nel bigliettino per Rui Patricio

Con la Roma in nove uomini, José Mourinho ha fatto portare un bigliettino a Rui Patricio con le indicazioni per gli ultimi minuti: ecco cosa c'era ...

Il solito Mou: ecco cosa c'era nel bigliettino per Rui Patricio- Video Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

Josè recrimina sui social. E Kouame mostra la sua ferita. Kayode, il fallo 'fake' e la frase sul silenzio. E' sempre il solito ... Quotidiano Sportivo

ROMA-FIO, Il post di Mou con il "non fallo" di Kayode

Come riportato da La Nazione in edicola stamani, il post Roma-Fiorentina è stato acceso quasi quanto la gara stessa. A renderlo tale come sempre è Josè Mourinho che, dopo non ...

STANKOVIC A FV: "VIOLA, UN PUNTO NON MI BASTA. ITALIANO LAVORO IMMENSO: PUÒ ANDARE IN CHAMPIONS"

La nottata, alla fine, è passata più leggera del solito. Strano a dirsi per un tipo tosto come Dejan Stankovic, che in cuor suo difficilmente avrà digerito a pieno la ...