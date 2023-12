Il serio problema dell’edilizia abusiva

Leggi su newsagent

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’ediliziarappresenta une diffuso in molte regioni del mondo, causando gravi conseguenze sia a livello sociale che ambientale. Questo fenomeno si verifica quando costruzioni vengono erette senza rispettare le normative urbanistiche e edilizie stabilite dalle autorità competenti. Alla base di questo fenomeno, sicuramente, c’è la mancanza di risorse finanziarie che spinge le persone a costruire in modo abusivo per risparmiare sui costi di costruzione regolari. In più, in molte aree, la mancanza di adeguati controlli da parte delle autorità consente la proliferazione di edifici non autorizzati e, spesso, la necessità di una soluzione abitativa urgente può spingere alcune persone a ignorare le procedure legali per ottenere una casa. Conseguentemente, le poche risorse a disposizione e l’assenza di un regime ...