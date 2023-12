Il ruolo di Ibrahimovic al Milan | tutta la verità

Leggi su dailymilan

(Di martedì 12 dicembre 2023) No, Zlatannon prenderà il posto di Giorgio Furlani. Quello che gran parte dei social si auspica non accadrà. Ibra rientrerà nel mondoin punta di piedi, certo non per rivoluzionare ma come prezioso aiuto, suggeritore…consulente. Un “advisor” è un consigliere, non ha undecisionale. Quindi no, Zlatannon farà il mercato dele quindi non deciderà al posto dell’ad Giorgio Furlani (l’uomo dei conti) cosa è meglio fare e cosa no, men che meno sostituirà nelle scelte Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scouting. Zlatan metterà a disposizione il proprio tempo, le proprie energie, le proprie idee e le proprie capacità relazionali per ogni area di sviluppo del Club, a cominciare da quella sportiva e commerciale. Potrà entrare aello ...